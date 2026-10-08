Хуснутдинова упала с тройного акселя и стала пятой на турнире в Алма-Ате

Она призналась, что не понимает причин неудачи

Фото: Динар Фатыхов

Фигуристка Дина Хуснутдинова упала с тройного акселя в короткой программе на Мемориале Дениса Тена и занимает пятое место. Она призналась, что не понимает причин неудачи, передает ТАСС.

— Я вообще не знаю, что произошло, потому что на разминке сделала два из двух тройных акселей, потом перед прокатом еще один. Была достаточно уверена, очень хорошая публика, поддерживали. Я даже не могу объяснить, что произошло в прокате, — сказала Хуснутдинова. — Я была уверена сегодня в нем. Это не та форма, которая была на контрольных прокатах. Надеюсь завтра реабилитироваться в произвольной.

Спортсменка добавила, что не видит особой разницы между российскими и международными турнирами. По ее словам, во время тренировок в Казани она часто выезжала на соревнования в другие города, поэтому воспринимает турнир в Алма-Ате как очередную поездку.

С произвольной программой фигуристка выступит 9 октября.

Напомним первое место заняла Александра Трусова. За прокат она получила 77,39 балла.



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