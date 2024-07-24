Лишение сана священников Казанской епархии, новый инвестор ФК «Сокол», места проведения зимней Олимпиады
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 24 июля.
- Патриарх Кирилл лишил сана троих священнослужителей Казанской епархии: иерея Виталия Беляева, иерея Игоря Егорова и диакона Алексия Шаманина. Решение было принято после того, как священнослужители нарушили правила Святых апостолов и были запрещены в служении Казанской епархией.
- Футбольный клуб «Сокол» объявил о новом генеральном партнере — компании Urban University, резиденте Иннополиса и Сколково. Это решение было принято после того, как клуб был выставлен на продажу на «Авито», и Urban University стал одним из двух покупателей. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Международный олимпийский комитет выбрал Французские Альпы местом для проведения зимних Олимпийских игр 2030 года. Решение было принято в Париже, а Игры 2026 года пройдут в Италии. Это означает, что Франция вновь примет зимнюю Олимпиаду спустя более чем 30 лет после Игр в Альбервиле в 1992 году.
- Трое россиян погибли во время крушения рыболовецкого судна у берегов Фолклендских островов. На борту судна находились граждане нескольких стран, в том числе 27 человек из России. МИД России подтвердил гибель россиян после первоначальных сообщений.
- В Татарстане начался период, когда молодые птенцы покидают гнезда, но, как правило, не нуждаются в помощи людей. Специалисты просят жителей республики не трогать птиц, поскольку их поведение является естественным, за исключением случаев, когда они травмированы или слишком малы.
- В татарской деревне Баландыш пройдет необычный Сабантуй для блогеров, который будет совмещен с фольклорным фестивалем «Түгәрәк уен». Около 40 блогеров, приглашенных на праздник, сделают из небольшого села на 500 человек интернет-феномен, привлекая внимание к традиционной культуре региона.
- Правительство России расширяет программу именных стипендий для студентов и аспирантов. До конца года стипендии будут назначены еще для 12 научных направлений, а размер стипендий для некоторых именных программ будет увеличен до 15 и 20 тысяч рублей для студентов и аспирантов соответственно.
- Депутаты Госдумы предлагают ввести должность уполномоченного при президенте по защите прав инвалидов. Этот уполномоченный будет защищать интересы людей с инвалидностью, рассматривать жалобы, участвовать в судебных процессах и иметь право требовать информацию от государственных органов.
- Президент Владимир Путин поручил правительству разработать особые условия по семейной ипотеке для семей с двумя и более детьми, не достигшими совершеннолетия. Семьи смогут получить ипотеку на покупку жилья в регионах с низким уровнем строительства по ставке не более 6% годовых на весь срок кредитования, а также на строительство индивидуальных жилых домов.
- Telegram временно приостановил монетизацию для российских владельцев каналов. После недавнего объявления о возможности заработка на рекламе в Telegram россияне обнаружили, что опция «Монетизация» в разделе «Статистика» недоступна. Причины этого пока не раскрываются.
- Госдума разрешила сплошные рубки леса на Байкале до 2034 года, чтобы расширить БАМ. Это решение выводит строительство новых железных дорог из-под действия ряда экологических ограничений, несмотря на протесты экологов, опасающихся за экосистему озера.
- Московский городской суд продлил арест блогера Елены Блиновской до 19 августа 2024 года. Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
- Госдума приняла закон, позволяющий передавать конфискованное и невостребованное оружие в зону спецоперации. Росгвардия сможет передавать исправное оружие и патроны, подлежащие уничтожению, государственным военизированным организациям для выполнения задач спецоперации.
- В России утвердили законопроект, разрешающий судебным приставам применять физическую силу, специальные средства и даже огнестрельное оружие в ряде случаев. Приставы также получат право использовать видеозапись для фиксации противоправных действий.
- Два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на севере Москвы. По данным МВД РФ, «произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле». Подозреваемого задержали в Турции и заочно арестовали.
- В Казани планируют построить новый жилой район «Березовая роща» площадью почти 49 га в Приволжском районе. Проект, рассчитанный на 25,4 тыс. жителей, предполагающий строительство трех школ, шести детских садов, пройдет общественные обсуждения.
Ключевые события 882-го дня специальной военной операции на Украине:
- Российское Министерство обороны заявило об уничтожении командного пункта 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Красного Лимана. Удар был нанесен ракетой «Искандер-М», уничтожившей не только пункт управления, но и боевую технику, дроны и личный состав.
- Российские войска, действующие в составе группировки войск «Запад», нанесли удар по украинским формированиям в Харьковской области, уничтожив до 550 единиц бронетехники и артиллерийские системы, включая американские и британские гаубицы.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28 330 беспилотных летательных аппаратов, 556 зенитных ракетных комплексов, 16 645 танков и других боевых бронированных машин, 1 383 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12 319 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 012 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.
Анастасия Фартыгина
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