Правительство одобрило передачу конфискованного оружия в зону спецоперации

Фото: Динар Фатыхов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий передавать конфискованное и невостребованное оружие в зону спецоперации, сообщает РИА «Новости».

Согласно новому закону, Росгвардия получит право передавать оружие и патроны, подлежащие уничтожению, государственным военизированным организациям для выполнения ими своих задач. Это позволит использовать исправное оружие повторно, что особенно важно в условиях спецоперации.

Инициатива была внесена группой сенаторов и депутатов «Единой России» в мае. Документ предусматривает, что передача оружия будет осуществляться по решению Росгвардии, основанному на обращениях государственных военизированных организаций.



Напомним, что ранее Росгвардия предложила разрешить ношение служебного оружия высокопоставленным сотрудникам Центробанка. Согласно инициативе, право на использование огнестрельного снаряжения будет у руководителей в ранге зампредов Банка России и их советников.



Анастасия Фартыгина