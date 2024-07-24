Ильгиз Гараев, ФК «Сокол»: «Мы хотим попробовать сделать народную команду»

С приходом нового инвестора клуб может сменить название и хочет сохранить татарстанских воспитанников

Фото: Динар Фатыхов

Казанский футбольный клуб «Сокол», новость о продаже которого через «Авито» вышла на федеральный уровень, нашел нового инвестора — онлайн-университет Urban University. Сотрудничество же с ГК «Сокол» продолжено не будет — в связи с этим остается открытым вопрос о наименовании клуба. Подробнее о продаже ФК и планах руководства клуба — в материале «Реального времени».



Вопрос о спонсорстве встал перед началом сезона

История профессионального футбольного клуба «Сокол» из Казани началась в 2018 году с дворовой команды. Он позиционирует себя как «первый частный профессиональный футбольный клуб столицы Татарстана», является чемпионом республики, обладателем Кубка МФС «Приволжье» и Кубка РТ 2023 года. Сейчас «Сокол» является участником первенства России по футболу среди команд Второй лиги, в таблице казанцы занимают третье место с 28 очками, опережая вторую команду «Рубина» (23 очка).

Громом среди ясного неба стала новость о продаже — 6 июля стало известно, что клуб выставили на «Авито» за 5,3 млн рублей, вместе с ним бесплатно шли экипировка и инвентарь. В объявлении указывалось, что «Сокол» имеет укoмплeктованный cостав игpоков, а также трeнeрский, административный, медицинский и медиаштаб.

— Уже перед стартом сезона [в апреле] было очевидно и понятно, что предыдущий спонсор, группа компаний «Сокол», не сможет продолжать спонсировать в полном объеме футбольный клуб. Мы приняли решение в режиме сверхэкономии зайти в сезон, поскольку не выполнить нашу миссию, которая заключалась в том, чтобы сделать наших ребят профессионалами, мы не могли. В течение всего первого круга мы продолжали поиски нового генерального партнера и, в последний момент решив прибегнуть к площадке «Авито», выложили это объявление, — объяснил сегодня такое решение исполнительный директор клуба Ильгиз Гараев. — Никто не падал духом, все продолжали работать. Понятно, что от матча к матчу находить какую-то мотивацию для выхода на поле и уж тем более для того, чтобы побеждать, было все труднее и труднее, но с этим справлялись до самого последнего момента, я считаю. И даже несмотря на то, что в последнем туре первого круга был проигранный матч барнаульскому «Динамо», речи об отсутствии какой-то мотивации у футболистов мы вести не можем.

— Уже перед стартом сезона [в апреле] было очевидно и понятно, что предыдущий спонсор, группа компаний «Сокол», не сможет продолжать спонсировать в полном объеме футбольный клуб, — сообщил исполнительный директор клуба Ильгиз Гараев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Поиск шел два дня. Владелец был найден, об этом на прошлой неделе объявил спортивный директор клуба Ильяс Минневалиев, однако не назвал его:

— Могу подтвердить, что у клуба теперь новый владелец, клуб будет жить. Не буду пока называть имя. Это человек из Казани, он заряжен атмосферой нашего клуба, нашей идеологией: в «Соколе» должно быть как можно больше татарстанских футболистов. Они должны составлять костяк клуба.

На клуб претендовали два покупателя

Сегодня на пресс-конференции объявили официально: генеральным партнером «Сокола» стал онлайн-университет Urban University (юрлицо — ООО «Эдекс»).

— Он является резидентом Сколково и Иннополиса. Молодая активно развивающаяся компания, занимаются разработкой программного обеспечения, обучением — как онлайн, так и офлайн по разным направлениям, ИТ-специальностям. Компания создана в 2023 году, однако уже за этот год достигла очень серьезных показателей, — сообщил исполнительный директор клуба.

Имя нового президента Ильгиз Гараев не назвал. По данным портала «СПАРК-Интерфакс», он сменился 22 июля — вместо Альбины Соколовой им стал гендиректор и владелец ООО «Эдекс» Тимур Калимуллин. Ему же теперь принадлежат 100% ООО «ФК «Сокол». Что касается самой фирмы, то за прошлый год выручка составила 3,4 млн рублей, а вот чистая прибыль и активы ушли в минус — на 27,5 млн рублей.

— Перед тем как эта сделка о смене учредителей состоялась, мы со своей стороны очень тщательно проверяли эту компанию — и руководство, и я, и служба безопасности. Были изучены все финансовые документы, бухгалтерские отчетности за все периоды этого года. Все это позволило нам сделать выводы о финансовой состоятельности данной компании, и мы вышли на эту сделку, — заявил Ильгиз Гараев.

Генеральный партнер уже погасил задолженность клуба перед ФНЛ — других долгов у «Сокола» не было.

Сегодня на пресс-конференции объявили официально: генеральным партнером «Сокола» стал онлайн-университет Urban University (юрлицо — ООО «Эдекс»). Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Бюджет, заложенный в ФНЛ, составлял 32 млн рублей, с ним продолжают работать.

Со спортивной точки зрения всем продолжит руководить Ильяс Минневалиев, со всех остальных — Ильгиз Гараев.

Всего было два реальных покупателя — помимо Urban University, это неназванная компания, которая базируется за пределами Казани. Сотрудничество же с ГК «Сокол» продолжено не будет. В связи с этим остается открытым вопрос о наименовании клуба.

— Ответ на него мы узнаем в конце сезона, — уточнил Ильгиз Гараев. — В любом случае, согласно требованиям и регламентам ФНЛ, сезон будет доигран с прежним названием.

«Я вам больше скажу — у меня пока нет подписанного контракта»



Еще до объявления о продаже клуба новым главным тренером «Сокола» стал Сергей Рыжиков. Он был двукратным чемпионом России в составе казанского «Рубина», дважды выигрывал Кубок и Суперкубок России, входил в тренерский штаб Андрея Талалаева в командах «Ахмат» и «Химки», а также возглавлял тамбовский «Спартак» в дивизионе «Б» Второй лиги.

Переговоры шли сутки. Как рассказал Рыжиков, на него вышли с конкретным предложением после одобрения спонсора.

— Я в это время был в Питере, на стажировке в «Зените». Мне позвонили, и я дал предварительное согласие, — пояснил легендарный вратарь «Рубина».

Еще до объявления о продаже клуба новым главным тренером «Сокола» стал Сергей Рыжиков. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, гарантий никаких нет.

— Я вам больше скажу — у меня пока нет подписанного контракта. Я доверяю руководству и инвестору, — как бы между прочим заявил Сергей Рыжиков. — Я вижу огонь в глазах и у инвестора, и у ребят, и у руководства клуба. Поэтому я доверяю, доверяю своей интуиции, и уверен, что все будет хорошо.



«Мы начнем выдавать интересные вещи уже совсем скоро»

Одной из фишек «Сокола» является ставка на татарстанских воспитанников.

— Мы от этого курса не отказываемся, но с повышением класса очевидно, что использовать на 100% ресурсы татарстанского футбола невозможно. В каких-то позициях просто нет выбора. Возможно, в команде будут появляться и воспитанники не татарстанского футбола, удивляться этому не нужно, но тем не менее общая масса, наверное, процентов 80—85, — это все же татарстанские воспитанники, — сообщил исполнительный директор клуба.

Команде удалось сохранить лидеров, сейчас ведется курс на усиление состава.

— О каких-то состоявшихся трансферах и подписаниях на сегодняшний день сказать ничего не можем, — заявил исполнительный директор клуба, пообещав выложить анонс в соцсетях.

Что касается нового президента и генерального директора Urban University, Ильгиз Гараев описал его как «идейного вдохновителя».

— У него есть огромное желание и горят глаза для того, чтобы сделать этот клуб успешным, не только в спортивной его составляющей, но и успешным медийно. И здесь мы сошлись во мнении, что мы хотим попробовать сделать новую народную команду. Мы начнем выдавать интересные вещи уже совсем скоро, — подчеркнул он.

Второй круг ФНЛ-2 «Сокол» начнет 28 июля в Казани матчем с «Амкаром-Пермь».



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