В Госдуме инициировали создание института уполномоченного по защите прав инвалидов

Фото: Татьяна Демина

Депутаты Госдумы от партий ЛДПР, КПРФ, СРЗП и «Новых людей» разработали законопроект о введении института уполномоченного при президенте России по защите прав инвалидов.



Согласно этому законопроекту, уполномоченный назначается президентом России с учетом мнения общественных объединений инвалидов. Срок его полномочий составляет 5 лет, и одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

Уполномоченным может стать человек не моложе 30 лет, имеющий высшее образование. Он не должен быть членом Совета Федерации, депутатом Государственной думы или регионального законодательного органа, а также заниматься другой оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, уполномоченный будет рассматривать жалобы инвалидов, заниматься рассмотрением дел арбитражными судами, участвовать в уголовном судопроизводстве, иметь право запрашивать и получать необходимые документы и сведения.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, он сможет без специального разрешения посещать места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также учреждения, исполняющие наказания. Кроме того, уполномоченный вправе создавать экспертные и консультативные советы, рабочие группы и другие совещательные органы, действующие на общественных началах.

Олег Исаков