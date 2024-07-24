Мессенджер Telegram сделал недоступной монетизацию для российских владельцев каналов

Фото: Максим Платонов

Мессенджер Telegram сделал недоступной монетизацию для российских владельцев каналов. У россиян в разделе «Статистика» в Telegram-канале не отображается вкладка «Монетизация», сообщает РИА «Новости».

На прошлой неделе мессенджер объявил о доступной монетизации для владельцев каналов. Так, по сообщению сервиса, доход от рекламы на платформе будет распределяться пополам между пользователем и Telegram.

Также приложение Telegram сообщило о том, что начнет показывать данные регистрации публичных аккаунтов. Так, на странице человека можно будет увидеть страну и месяц регистрации пользователя.

Разиль Самигуллин