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Новым генеральным партнером ФК «Сокол» стал резидент Сколково и Иннополиса

12:14, 24.07.2024
Новым генеральным партнером ФК «Сокол» стал резидент Сколково и Иннополиса
Фото: Джаудат Абдуллин

Футбольный клуб «Сокол» объявил о новом генеральном партнере — это компания Urban University, которая является резидентом Иннополиса и Сколково. Об этом сообщил исполнительный директор клуба Ильгиз Гараев.

Компания Urban University была создана в 2023 году. Она стала одним из двух покупателей, заинтересовавшихся клубом после его размещения на «Авито».

ГК «Сокол» больше не будет участвовать в деятельности клуба. Вопрос о смене названия клуба остается открытым, сезон будет доигран под старым названием.

Анастасия Фартыгина

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