Госдума приняла закон, позволяющий приставам применять в ряде случаев физическую силу

Фото: Максим Платонов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий приставам применять в ряде случаев физическую силу. Им разрешается применять специальные средства и огнестрельное оружие по мере необходимости, сообщает пресс-служба органа.

Согласно законопроекту, приставы также наделены полномочиями использовать аудио-, фото- и видеоустройства для фиксации совершения противоправных действий. Перечень ситуаций, при которых сотрудники органов принудительного исполнения смогут применять специальные средства, установит главный судебный пристав России.

Стоит подчеркнуть, что в настоящее время приставы имеют следующие полномочия: розыск должника и принадлежащего ему имущества, получение и использование персональной информации о человеке, арест и изъятие имущества, запрос финансовой информации у работодателя должника, удерживание до 50% заработной платы или пенсии, при задолженности по алиментам — до 70% и др.

Разиль Самигуллин