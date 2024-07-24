МОК: зимняя Олимпиада 2030 пройдет во Французских Альпах

Фото: Максим Платонов

Зимняя Олимпиада 2030 года пройдет во Французских Альпах. Соответствующее решение было принято в Париже на заседании МОК. Ближайшие соревнования 2026 года пройдут в Италии.

— МОК имеет честь объявить, что Олимпийские игры 2030 года пройдут во Французских Альпах при выполнении установленных МОК условий, — цитирует РИА «Новости» президента организации Томаса Баха.

Напомним, последние зимние Олимпийские игры прошли в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Город стал первым в истории мира, принимавшим и летние, и зимние соревнования. Тогда победу в общем медальном зачете одержала Норвегия.

Разиль Самигуллин