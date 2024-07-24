В Тюлячинском районе Татарстана проведут еще один Сабантуй — для блогеров

Фото: Динар Фатыхов

После традиционного Сабантуя в селе Баландыш Тюлячинского района проведут еще один — для блогеров, совместив его с фольклорным фестивалем «Түгәрәк уен». Активные участники социальных сетей, около 40 гостей, очевидно, сделают из деревни на 500 человек интернет-феномен. Подробнее о предстоящем празднике — в материале «Реального времени».



А веники отдадут престарелым

Как рассказал руководитель информагентства «Теләче Информ» Ленар Хузин, «Түгәрәк уен» в деревне проходит в третий раз:

— В 2021 году нам пришла в голову идея: давайте проведем такое мероприятие, чтобы сблизиться с народом. Мы выбрали село Баландыш, потому что у него есть свой статус в республике. В Новый год оно по оформлению елок в конкурсе среди муниципальных районов занимает хорошие места.

В прошлом году на праздник, где выступают фольклорные коллективы и проводятся соревнования по вязанию веников и покосу, приехал десант блогеров, после чего было решено, что в 2024-м «Түгәрәк уен» совместят с Сабантуем. Отметим, что «обычный» праздник плуга в Баландыше уже прошел 9 июня.

— Мы надеемся, они покажут Тюлячинский район с хорошей стороны, — сказал Хузин о блогерах. На празднике также будет и ярмарка, и детская площадка, и выставка (в частности, выставят мини-тракторы), и скачки. А среди подписчиков районной газеты разыграют теленка. Для гостей выступят певцы Айдар Ракипов, Алмаз Хамзин, Гузель Гарафиева.

Что касается конкурсов, особой популярностью пользуется вязание банных веников на скорость. Потом их передадут в Сабинский дом престарелых. Также можно будет, к примеру, узнать, кто быстрее всего запрягает лошадь, пилит дрова, тянет машину. Словом, ожидается очень много мемов.

Блогеры соберут подарки

— Здесь нет какого-то особого смысла, Сабантуй — самый любимый, долгожданный праздник татар, — сказал главный редактор журнала «Ялкын» Ильназ Фазуллин. — Сейчас блогерство среди молодежи очень популярно, это актуальное направление. Даже среди взрослых растет количество людей, желающих стать блогерами.

Марат Клубника встречу с журналистами проспал. скриншот из видео «24 ноября 2023 г.» с канала «Марат Мифтахов».

Активные участники социальных сетей приедут в село, чтобы поучаствовать в «бирнә җыю», то есть сборе подарков. Как указала блогер Олеся Лесная (Олеся Дмитриева), продюсер медиашколы «Шәп блогер», ожидается около 30—40 гостей.

— И приедет, если не проспит, Марат Клубника, — отметила Олеся Дмитриева, объясняя отсутствие на пресс-конференции одиозного продавца у кремля. Клубника стал еще более известен в ноябре прошлого года, когда пришел искать невесту на «Давай поженимся».

Марата Клубнику заменила Рузиля Зиганшина (Рузанелла Фасанелла).

— Мы, блогеры, постоянно встречаемся. Но такой Сабантуй будет впервые. Мне кажется, будет красиво, — сказала она и попросила прощения: не подготовилась к встрече.

Татариус женится?

— Также будет сюрприз, — отметила Дмитриева. — У Ильнара Идрисова, Ильнариуса Татариуса, грядут большие изменения в жизни. Но мы секрета раскрывать не будем.

Судя по тому, что на специальной афише обладатель внушительной тюбетейки и 268 тысяч подписчиков на YouTube изображен на фоне белого женского силуэта, «секрет» очевиден.

Один из главных участников Сабантуя — блогер Ильнариус Татариус. В этом году на 26 апреля он участвовал во встрече татарской интеллигенции с раисом республики. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Также, по словам Дмитриевой, кроме татарстанских блогеров, ожидаются башкортостанские, к примеру Айдар Калимуллин (3,47 млн подписчиков на YouTube).

— Если вы обратили внимание, у нас почти все блогеры — выходцы из деревни, — сказал Фазуллин. — Они с удовольствием приняли приглашение, хотя могли встать в позу.

Ожидается приезд Айдара Калимуллина из Башкортостана. скриншот из видео «Деревенский влог часть #3» с канала «Айдар Калимуллин».

Кроме упомянутых блогеров, приедут в Баландыш (16 км от Тюлячей):

Дневник Татарина («Меня зовут Рамис. Каручи, я со своими друзьями снимаю видео и загружаю сюда: Иногда получается аха-ха и ехе-хех, ну и немножечко уху-ху, но в основном аха-ха», — пишет на youtube-канале).

«Кызык-Мызык» — юморист и репортер родом из Кукмора Ильназ Габидуллин. В этом году он попал в поле внимания СМИ как наблюдатель на избирательном участке №1732 в селе Вахитово.

Айдар Дикий («От пастуха до миллионера. Основатель базы отдыха»).

Казан Жамали («Лайф-блог о жизни. Худею в удовольствие»).

Тракторист Василий Иванов.

Деревенская пара Набиевых — Юлия и Иршат.

Также в списке гостей — Рафис Атаказ, Фагиля Шакирова, Талип Миннегалиев, Ильяс Галиев, Рузиля Фасахова, Алмаз Нурлыев, Миннур Шамсутдинов.

— Для нас самое главное — контент. Поэтому мы пятью руками были за, — отметила Зиганшина. Нельзя не отметить, что в списке доминируют авторы, работающие в коротких форматах рилсов и шортсов.