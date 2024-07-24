Патриарх Кирилл лишил сана трех казанских священников

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Казанской епархии о лишении сана троих священнослужителей: иерея Виталия Беляева, иерея Игоря Егорова и диакона Алексия Шаманина, сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Решение о лишении сана было принято в отношении священнослужителей, запрещенных в служении Казанской епархией.

Кроме того, несколько дней назад Минюст России внес четырех человек в список иноагентов, в который также входит священник Григорий Михнов-Вайтенко*.



Анастасия Фартыгина

Справка

Правила Святых апостолов:

13. Если же будет отлученный: да продолжится ему отлучение, как солгавшему и обманувшему церковь Божию.

15. Если кто пресвитер, или диакон, или вообще находящийся в списке клира, оставив свой предел, во иной отойдет, и совсем переместясь, в другом житии будет без воли епископа своего: таковому повелеваем не служить более, и наипаче, если своего епископа, призывающего его к возвращению, не послушал. Если же останется в сем безчинии: там, как мирянин, в общении да будет.

17. Кто по святом крещении двумя браками обязан был, или наложницу имел, тот не может быть епископ, ни пресвитер, ни диакон, ни вообще в списке священного чина.

25. Епископ, или пресвитер, или диакон, в блудодеянии, или в клятвопреступлении, или в воровстве обличенный, да будет извержен от священного чина, но да не будет отлучен от общения церковного. Ибо Писание глаголет: не отмсти дважды за одно. Так же и прочие причетники.

27. Повелеваем епископа, или пресвитера, или диакона, бьющего верных согрешающих, или неверных обидевших, и чрез сие устрашать желая, извергать от священного чина. Ибо Господь отнюдь нас сему не учил: напротив того Сам быв ударяем, не наносил ударов, укоряем, не укорял взаимно, страдая, не угрожал.

Правила Константинопольского Двукратного Собора:

9. Правило запрещает священнослужителям бить кого-либо не только собственноручно, но и приказывать бить кого-либо другим. Однако для восстановления порядка, оно дозволяет обращение к гражданской власти, чтобы «производящих в церкви возмущение и крамолу обращати к порядку».

* Признаны Минюстом иноагентами на территории РФ.

