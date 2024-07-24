В России расширят программу именных стипендий для студентов и аспирантов

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о расширении программы именных стипендий для студентов и аспирантов. До конца года стипендии будут назначены еще на 12 научно-образовательных направлениях.

Мишустин напомнил, что в конце 2023 года были учреждены президентские стипендии для аспирантов и адъюнктов, которые занимаются научными исследованиями в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития.

— Министерство науки и высшего образования доработало методику присуждения этих стипендий. И до конца года мы распространим выплаты этих стипендий еще по 12 направлениям, — подчеркнул Мишустин.

Размер стипендии составляет 75 тыс. рублей в месяц. Кроме того, были увеличены восемь именных стипендий — до 15 тыс. рублей для студентов и до 20 тыс. для аспирантов.



Кроме того, с 1 сентября 2024 года Минобрнауки предлагает увеличить размер президентских стипендий почти в 14 раз — с 2,2 тыс. до 30 тыс. рублей. Их смогут получать 3,4 тыс. студентов, обучающихся по направлениям, которые соответствуют приоритетам научно-технологического развития России.



Анастасия Фартыгина