Госдума приняла закон о разрешении сплошных рубок лесов на Байкале для расширения БАМ

Фото: Руслан Ишмухаметов

Госдума в третьем окончательном чтении приняла законопроект о разрешении сплошных рубок лесов на Байкале до 2034 года с целью расширения БАМа. Таким образом, стройка новых железных дорог выводится из-под действия целого ряда экологических ограничений.

В настоящее время льготный правовой режим проекта действует до 31 декабря 2024 года. В июле 2020 года Госдума уже одобрила послабления для строительства и реконструкции объектов инфраструктуры в рамках расширения БАМ, сообщает ТАСС.

Закон, разрешающий сплошную вырубку леса вблизи Байкала для расширения Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей был подписан президентом России Владимиром Путиным еще два года назад.

Разиль Самигуллин