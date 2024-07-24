В Татарстане начался «птицепад»: специалисты просят не трогать птенцов

Фото: Динар Фатыхов

В лесах республики начался период, когда молодые оперившиеся птенцы, так называемые слетки, покидают гнезда и начинают осваивать территорию. Специалисты Госкомитета Татарстана по биоресурсам просят жителей республики не трогать птенцов, так как помощь им, как правило, не нужна.

По сообщениям комитета, птенцы могут выглядеть растерянно и долго находиться на земле, но это естественное поведение. Специалисты выдвинули ряд правил при обнаружении выпавших птенцов:

Если вы обнаружили гнездо рядом с птенцом, можно аккуратно вернуть его домой, но это нужно сделать быстро, чтобы не привлечь хищников и не напугать родителей. Если птенец оказался на проезжей части или тротуаре, его следует осторожно переместить в безопасное место, например, в кусты или на газон.

Помощь необходима только в следующих случаях:

птенец травмирован (деформировано крыло, кровоточит);

птенец слишком мал или пострадал при падении.

Признаки того, что птенец нуждается в помощи:

отсутствие перьев;

неспособность быстро передвигаться.

Как ухаживать за птенцом дома:

поместите птенца в коробку из-под обуви;

кормите птенца каждые 20—40 минут, учитывая его вид.

не кормите птенцов хлебом, фаршем и молоком, так как это вредно для них;

поить птенца можно из шприца без иглы, залив воду прямо в клюв.

Специалисты напоминают, что не нужно пытаться кормить птенца самостоятельно, если не знаете, чем питается его вид. В случае, если у вас возникли сомнения, обратитесь к специалистам.

Напомним, что в Камско-Устьинский район республики привезли 6 птенцов сокола-балобана. В течение нескольких месяцев ученые и волонтеры следят за птицами. Главная цель — помочь им повзрослеть, но не приучать к человеку. Подробнее в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина