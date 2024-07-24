Трое россиян погибли в результате крушения судна у Фолклендских островов

Во время крушения рыболовецкого судна у берегов Фолклендских островов в Атлантическом океане погибли трое россиян. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.



Изначально предполагалось, что среди погибших граждан России нет, однако позже информация о гибели подтвердилась.



Напомним, крушение произошло сегодня утром неподалеку от Фолклендских островов. На борту судна находились 27 человек: граждане России, а также десять граждан Испании, пять граждан Индонезии, два гражданина Уругвая и два гражданина Перу.



Олег Исаков