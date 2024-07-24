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Происшествия

Трое россиян погибли в результате крушения судна у Фолклендских островов

12:43, 24.07.2024

Во время крушения рыболовецкого судна у берегов Фолклендских островов в Атлантическом океане погибли трое россиян. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Изначально предполагалось, что среди погибших граждан России нет, однако позже информация о гибели подтвердилась.

Напомним, крушение произошло сегодня утром неподалеку от Фолклендских островов. На борту судна находились 27 человек: граждане России, а также десять граждан Испании, пять граждан Индонезии, два гражданина Уругвая и два гражданина Перу.

Олег Исаков

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