Владимир Путин поручил установить особые условия по семейной ипотеке

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин поручил предоставить особые условия по семейной ипотеке для покупки жилья и строительства индивидуальных жилых домов.

Правительство Российской Федерации должно разработать специальные условия для семей с детьми, участвующих в льготной ипотечной программе. Об этом говорится в списке поручений президента.



Семьи с двумя и более детьми, не достигшими совершеннолетия, смогут получить ипотеку на покупку жилья:



в регионах с низким уровнем строительства жилья;

в небольших городах;

по ставке не более 6% годовых на весь срок кредитования.

Специальные условия будут действовать и при строительстве индивидуальных жилых домов, независимо от региона.

Двумя неделями ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что программа ипотеки может быть пересмотрена не ранее осени. При этом само льготное кредитование по имуществу продлили до 2030 года — получить его смогут семьи, в которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет.

Олег Исаков