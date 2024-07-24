Мосгорсуд продлил срок ареста блогера Елены Блиновской
Московский городской суд продлил арест Елене Блиновской. Он назначен до 19 августа 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства.
Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (п. 3б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
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