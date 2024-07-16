Открытие последнего участка М-11 и планы по М-12, перенос Игр дружбы, массовые отключения электроэнергии
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 16 июля.
- В Твери состоялось открытие нового и последнего участка трассы М-11 «Нева» Москва — Петербург. В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин, который также запустил движение по двум мостам через Волгу. На мероприятие Путин приехал за рулем Lada Aura.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что строительство трассы М-12 будет продлено от Екатеринбурга до Тюмени. Работы планируется завершить в 2025 году. Также он заявил, что участок трассы М-12 в обход Набережных Челнов планируют запустить до конца 2024 года.
- Из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС на Юге России введены временные графики ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт. Несколько миллионов человек остались без света. По словам представителей ГК «Росатом», неполадки возникли на турбогенераторе.
- В Бурятии из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС без электроэнергии осталось более 115 тыс. человек. Аварийное отключение электричества произошло из-за сбоя на энергоблоке станции.
- Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов сообщил, что Игры дружбы перенесены на 2025 год. Соревнования были запланированы на сентябрь текущего года в Екатеринбурге.
- Стоимость золота достигла нового исторического максимума — $2 466 за тройскую унцию.
- По сообщению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится ближе к Новому году и будет совмещена с итоговой пресс-конференцией.
- Мосгорсуд оставил под стражей гендиректора АНО «Агентство развития профессионального мастерства» Роберта Уразова и руководителя его аппарата Данира Мухаметзянова. По версии следствия, Уразов и другие сотрудники WorldSkills Russia направляли в Роструд ложные сведения о заключаемых срочных договорах.
- У футбольного клуба «Сокол» появился новый владелец из Казани, который намерен развивать клуб в соответствии с его идеологией и делать ставку на татарстанских футболистов, сообщил спортивный директор клуба Ильяс Минневалиев.
- В Духовном управлении мусульман России опровергли слова казанского имама Тимура Камаева о допустимости «побивания» жены во время семейного конфликта. Замглавы ДУМ Дамир Мухетдинов заявил, что ислам отвергает домашнее насилие и выступает за гуманистическое отношение к женщинам.
- В Казани в отделении реанимации и интенсивной терапии Республиканской клинической инфекционной больницы им. проф. Агафонова остается один пациент с ботулизмом, его состояние улучшается.
- Сегодня племяннику бывшего «молочного короля» Татарстана Нурсилю Хусаенову, который еще пару лет назад декларировал от имени фирмы «Юником» выручку свыше 3 млрд рублей, огласили обвинение. По версии следствия, он создал аффилированную компанию на территории Беларуси и вывел на ее счет 50 млн рублей по фиктивному договору поставки сухого молочного продукта, ввел в заблуждение Мамадышскую школу-интернат и еще шесть социальных учреждений в разных концах страны, поставляя в фальсифицированной упаковке суррогат под видом настоящего сыра.
- Кабмин Татарстана утвердил новое положение о «Едином кабинете согласований», который будет находиться на «Госуслугах РТ». Проект представляет собой ресурс, предназначенный для взаимодействия между различными органами и организациями в процессе технологического присоединения объектов капитального строительства к инженерным сетям.
- Мечеть в селе Нижняя Русь Кукморского района, построенная в 1907 году и служившая до 1991 года клубом, может быть включена в реестр объектов культурного наследия народов России.
- Приволжский федеральный округ стал вторым округом в России по полезности депутатов. Лидером рейтинга стал ЦФО, а третье место занял ЮФО. Депутаты Госдумы от Татарстана вошли в топ-100 самых эффективных парламентариев.
- Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ушел в отставку после проигрыша испанцам в финале чемпионата Европы.
- В Мадриде прошла презентация Килиана Мбаппе в качестве нового игрока «Реал Мадрида». Французский нападающий выразил радость от исполнения своей мечты играть за этот клуб и поблагодарил свою семью.
Ключевые события 874-го дня специальной военной операции на Украине:
- Военнослужащие, которые собьют американские истребители F-15 и F-16, получат от компании «ФОРЭС» денежное вознаграждение в размере 15 миллионов рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заместителя исполнительного директора компании Илью Потанина.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США, 28 беспилотных летательных аппаратов, а также украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 628 самолетов, 277 вертолетов, 27 650 беспилотных летательных аппаратов, 552 зенитных ракетных комплекса, 16 594 танка и других боевых бронированных машин, 1 378 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 982 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 739 единиц специальной военной автомобильной техники.
Рената Валеева
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