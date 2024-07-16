Игры дружбы официально перенесли на 2025 год

Фото: Динар Фатыхов

Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов сообщил о переносе Игр дружбы на следующий год. Соревнования были запланированы на сентябрь текущего года.

— Официально, я знаю, эти игры перенесены на следующий год, поэтому мы были нацелены именно на эти соревнования как международные, — цитируют слова Агапитова на пресс-конференции в Новосибирске РИА «Новости».

В апреле этого года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Игр дружбы в 2024 году.

Состязания должны были пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября этого года. Однако в июне появилась информация о том, что их могут перенести на следующий год.