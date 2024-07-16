Трассу М-12 продлят от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что строительство трассы М-12 будет продлено от Екатеринбурга до Тюмени. Работы планируется завершить в 2025 году.

Напомним, сегодня в Твери состоялось открытие нового участка трассы М-11 «Нева». В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин. Участок представляет собой 60-километровую автостраду в объезд города и является завершающим этапом строительства трассы.