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Трассу М-12 продлят от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году

12:11, 16.07.2024
Трассу М-12 продлят от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году
Фото: Динар Фатыхов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что строительство трассы М-12 будет продлено от Екатеринбурга до Тюмени. Работы планируется завершить в 2025 году.

Напомним, сегодня в Твери состоялось открытие нового участка трассы М-11 «Нева». В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин. Участок представляет собой 60-километровую автостраду в объезд города и является завершающим этапом строительства трассы.

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