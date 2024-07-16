Участок трассы М-12 в обход Набережных Челнов запустят до конца года

Фото: Динар Фатыхов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что участок трассы М-12, который будет идти в обход города Набережные Челны, планируют запустить до конца текущего года, пишет РИА «Новости».

— До конца года мы очень надеемся обход Набережных Челнов запустить, — сказал Хуснуллин журналистам.

Напомним, сегодня вице-премьер заявил, что строительство трассы М-12 будет продлено от Екатеринбурга до Тюмени. Работы планируется завершить в 2025 году.