По 15 миллионов за штуку: за уничтожение американских истребителей F-15 и F-16 будут платить
Военнослужащие, которые собьют американские истребители F-15 и F-16, получат от компании «ФОРЭС» денежное вознаграждение в размере 15 миллионов рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заместителя исполнительного директора компании Илью Потанина.
— Поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16. Вознаграждение за первый [самолет] составит 15 миллионов рублей, — цитируются слова Потанина в сообщении.
По словам агентства, бойцы группировки войск «Центр» уже получили денежное вознаграждение за уничтожение натовских танков на авдеевском направлении.
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