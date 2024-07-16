Как на границе «исчезли» 220 тонн сухого молока: на чем строится валютное дело племянника Вагиза Мингазова

В суде Казани владелец «Юникома» Нурсиль Хусаенов заявил, что признает вину частично

Фото: Ирина Плотникова

Создал аффилированную компанию на территории Республики Беларусь и вывел на ее счет 50 млн рублей по фиктивному договору поставки сухого молочного продукта, а еще ввел в заблуждение Мамадышскую школу-интернат и еще шесть социальных учреждений в разных концах страны, поставляя в фальсифицированной упаковке суррогат под видом настоящего сыра. Такое обвинение огласили сегодня племяннику бывшего «молочного короля» Татарстана Нурсилю Хусаенову, который еще пару лет назад декларировал от имени фирмы «Юником» выручку свыше 3 млрд рублей. Как выяснило «Реальное время», не признавая вину в полном объеме, подсудимый уже погасил ущерб от мошенничества в десятикратном размере.

Как обвиняемый гасил ущерб за «несырный сыр»



На сегодняшнее заседание «сырный» магнат явился с незначительным опозданием — по условиям домашнего ареста его доставку обеспечивают инспекторы ФСИН. При этом почти два месяца в статусе подследственного он провел за решеткой — с 1 октября по 21 ноября 2023 года. При избрании самой суровой меры пресечения следователи указывали — правоохранительные органы соседнего государства объявили Нурсиля Хусаенова в международный розыск.

Как уверяет один из источников «Реального времени», дело против казанского бизнесмена в Минске возбуждали по делу о нарушении порядка пересечения границы и никакого отношения к истории денежных переводов и поставок «молочки» оно не имеет. К материалам дела приобщен документ Генеральной прокуратуры, согласно которому экстрадиционная проверка в отношении Хусаенова закончилась прекращением его розыска на территории России в связи с наличием законных оснований для отказа в его выдаче силовикам соседнего государства.

Семь эпизодов мошенничества в деле Нурсиля Хусаенова объединили в один. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

На старте процесса Вахитовский суд Казани продлил срок домашнего ареста обвиняемому сразу на полгода. Несмотря на возражения адвоката Юрия Некрасова и ходатайство со стороны подсудимого. Он просил о переводе под запрет определенных действий:

«Мне необходимо работать! Я никогда не нарушал правила в СИЗО и условия домашнего ареста. В органы явился сам. Приводов в милицию не имел, никогда не нарушал законы Российской Федерации».

Из 10 эпизодов «сырного дела» до суда дошли только два. В незаконном образовании юрлица Нурсиля Хусаенова больше не обвиняют, а вместо семи эпизодов мошенничества со злоупотреблением служебным положением в деле остался лишь один, объединивший все остальные. При этом общая сумма ущерба от хищения средств, в котором обвиняют бизнесмена, сократилась с 300 до 31 тысячи рублей. Почему это произошло? Потому что первоначальные данные о размере ущерба организаций, купивших «несырный сыр», признали завышенными. О самих потерпевших — чуть позже.

По версии обвинения, для вывода миллионов в Беларусь подсудимый бизнесмен создал за границей компанию «Лактик Милк». Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Причем Хусаенов о сумме спорить не стал — по данным защиты, еще в ходе предварительного ущерба он погасил все указанные 300 тысяч рублей. Так что де-факто по этому эпизоду дела переплатил почти в 10 раз...



Валютный контракт на 500 млн рублей объявили липой

Фабулу претензий к подсудимому гособвинитель Марк Гильманов огласил за два заседания.

Вторым и ключевым эпизодом дела стала история валютных операций на 50 млн 646 тысяч рублей. По версии СК и прокуратуры Татарстана, эти средства были перечислены на счета в иностранных банках по договорам с двумя белорусскими фирмами в 2021 году.

В обвинении фигурируют четыре компании:

Казанская оптовая торговая фирма «Юником», ранее именовавшаяся еще и торговым домом, бенефициаром которой является обвиняемый. Директором он был на момент предполагаемых преступлений. Сейчас в компании рулит конкурсный управляющий.

Белорусский оптовик «Лактик Милк» (ныне — ООО «Фарми пиим») с пропиской в Острошицком Городке Минской области и специализацией на торговле молочными продуктами, яйцами и жирами. По версии обвинения, инициатором создания данной фирмы в апреле 2021-го выступил казанец Хусаенов, и он же приискал номинального директора-учредителя Талипова, который согласился открыть счет от лица фирмы, но при этом сам ее средствами не распоряжался, документы не подписывал и, как уверены силовики, ничего не знал о незаконных действиях.

Вторым таким номинальным директором и учредителем в СК и прокуратуре считают Флориса Вакказова. В мае 2021-го на его имя в Казани зарегистрировали «Сыркомбинат» — фирму по производству молока (кроме сырого) и молочной продукции. По версии обвинения, Вакказов занимал и пост главного бухгалтера, однако в действительности все полномочия осуществлял ныне обвиняемый Хусаенов.

Четвертой фирмой по данному эпизоду стала белорусская компания «Ваман», которую обвиняемый, как утверждает помощник прокурора, приискал из числа фирм-нерезидентов с целью совершения перевода денежных средств без осуществления реальных хозяйственных взаимоотношений.

По валютному эпизоду проходят два контракта — на поставку товара и его перевозку из-за границы. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В июле 2021-го казанский «Юником» подписывает с компанией «Лактик Милк» контракт на поставку из Белоруссии товара на 500 млн рублей. По версии обвинения, заведомую подделку по указанию подсудимого готовили его подчиненные. Далее по его же указке со счета «Юникома» на счет «Сыркомбината» зачисляются 50 млн рублей, откуда двумя переводами уходят на счет «Лактик Милка» в Минске — в оплату по договору с «Юникомом».



— В действительности поставка продукта по контракту не производилась. Таким образом, указанные валютные операции были осуществлены на основании подложного документа, — отметил гособвинитель Гильманов. И продолжил: «Для придания законности действиям и подтверждения факта ввоза сухого молочного продукта» были изготовлены и представлены в российские банки счета-фактуры, накладные на товар и международные транспортные накладные с недостоверными сведениями».

По документам выходило, будто через границу перевезли 220 тонн сухого молока на 39 млн рублей. И сотрудники Сбербанка приняли эти бумаги. При этом Хусаенов не мог не знать — в случае непоставки товара резидент обязан произвести возврат средств в РФ, как того требует норма валютного законодательства о репатриации, уверены в СК.

Вторым этапом незаконных сделок, по версии обвинения, стал фиктивный контракт «Сыркомбината» с «Ваманом» на перевозку тех самых 220 тонн товара из Беларуси в Подмосковье. Также были составлены и представлены в банк подложные документы о совершении семи рейсов с якобы закупленным у «Лактик Милка» грузом. Итогом стали переводы со счета «Сыркомбината» в белорусский банк реконструкции и развития «Белинвест» 643 млн рублей уже на счет «Вамана».

Признавать себя мошенником Хусаенов на намерен. На следствии он и его адвокат Юрий Некрасов говорили максимум о злоупотреблении полномочиями. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Таким образом, общая сумма переводов составляет 50,6 млн рублей, и эти действия квалифицированы как незаконная валютная операция с использованием подложных документов в крупном размере (п. а ч. 2 ст. 193.1 УК РФ). Для особо крупного не хватило 15 млн рублей.

Максимум, что грозит Хусаенову по этому эпизоду, — 5 лет лишения свободы.

Мамадышский интернат обманули на 6 тысяч?

Как выяснило «Реальное время», в ходе предварительного следствия по этому делу защита пыталась доказать — состава преступления в данном случае нет. Хотя номинальные, по версии обвинения, директора и не подписывали документы по указанным сделкам, но указанный в контракте товар в Россию и ввозился, и перепродавался для дальнейшего использования в производстве «молочки».

Вероятно, ту же позицию Хусаенов и его адвокат займут и в ходе судебного процесса.

Что же касается эпизода с поставками суррогата, то признавать себя мошенником племянник Вагиза Мингазова не намерен. Как уверяет один из источников «Реального времени», защита уже предлагала квалифицировать его действия как злоупотребление полномочиями в коммерческой организации.

Согласно обвинению, статус потерпевших по эпизоду об афере на 31 тысячу рублей получили семь организаций — это комплексный центр социального обслуживания населения в Тверской области, психоневрологический интернат, детские сады в Иваново, Хабаровске, Сыктывкаре и Тамбове, а еще школа-интернат в Мамадыше. Ущерб последней в итоге оценили всего в 6 тысяч рублей.



В суде племянник «молочного короля» пил воду. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Прямые поставки «Юникома» ни в одну из потерпевших организаций в деле не фигурируют. Установлено — компания Хусаенова в 2021—2022 годах поставляла на рынок сырный продукт, изготовленный с использованием заменителя молочного жира, но который в последующем паковался и перепродавался под видом настоящего сыра в различные регионы России. Упоминаний о растительном сырье на этикетках не было. Установлено, от «Юникома» до конечного потребителя товар мог пройти цепочку еще из трех-четырех организаций.

Организацию производства несертифицированной продукции племяннику бывшего главы «Вамина» не предъявляют.

При этом, несмотря на смешной размер доказанного ущерба в 31 тысячу, данное обвинение в деле Хусаенова является не менее серьезным, чем вывод валюты. Мошенническое хищение с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Напомним, максимальная санкция по валютному эпизоду — до 5 лет.

На следующем заседании суд планирует перейти к допросу потерпевших.