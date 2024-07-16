В больнице Татарстана остается один пациент с ботулизмом

Фото: Владимир Васильев

В отделении реанимации и интенсивной терапии Республиканской клинической инфекционной больницы им. проф. Агафонова на сегодня остается один пациент, заболевший ботулизмом. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Врачи отмечают положительную динамику в его состоянии.

Напомним, на 15 июля в российских стационарах оставалось 17 пациентов с ботулизмом. Из них 11 человек находилось в реанимации, а семь — на искусственной вентиляции легких.

