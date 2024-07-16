«Это будет совмещенный формат»: Дмитрий Песков сообщил дату следующей прямой линии с Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится ближе к Новому году. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это мероприятие будет совмещено с итоговой пресс-конференцией.
— Будет зимой. Ближе к Новому году. Это будет итоговое информационное мероприятие. Пока мы исходим из того, что это будет совмещенный формат — так же, как это было в прошлом году, — сказал он.
Отметим, последняя пресс-конференция Путина состоялась 14 декабря 2023 года. Она длилась более четырех часов.
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