Кабмин Татарстана разработал положение «Единого кабинета согласований» для «Госуслуг РТ»

Фото: Максим Платонов

Кабмин Татарстана утвердил новое положение о «Едином кабинете согласований», который будет находится на «Госуслугах Татарстана». Соответствующее положение опубликовано на сайте правовой информации.

Проект представляет собой ресурс, предназначенный для взаимодействия между различными органами и организациями в процессе технологического присоединения объектов капитального строительства к инженерным сетям.

В перечень процедур, осуществляемых через «Единый кабинет согласований», входят:

выдача технических условий подключения объектов к инженерным системам; обмен информацией о существующих и проектируемых инженерных сетях; согласование проекта трассы и инженерно-топографического плана; выдача разрешений на проведение земляных работ; установление сервитутов на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности; вырубка зеленых насаждений и др.

Планируется, что к проекту будут подключены ресурсоснабжающие и сетевые компании, а также организации, являющиеся собственниками инженерной инфраструктуры. Главам районов Татарстана рекомендовано предоставлять услуги присоединения к сетям инженерной инфраструктуры именно через этот кабинет.

Напомним, республиканскому Минцифры до 1 декабря 2023 года было поручено создать личные кабинеты для ресурсоснабжающих и сетевых организаций, а еще для собственников объектов инженерной инфраструктуры.

Рената Валеева