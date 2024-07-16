Кабмин Татарстана разработал положение «Единого кабинета согласований» для «Госуслуг РТ»
Кабмин Татарстана утвердил новое положение о «Едином кабинете согласований», который будет находится на «Госуслугах Татарстана». Соответствующее положение опубликовано на сайте правовой информации.
Проект представляет собой ресурс, предназначенный для взаимодействия между различными органами и организациями в процессе технологического присоединения объектов капитального строительства к инженерным сетям.
В перечень процедур, осуществляемых через «Единый кабинет согласований», входят:
- выдача технических условий подключения объектов к инженерным системам;
- обмен информацией о существующих и проектируемых инженерных сетях;
- согласование проекта трассы и инженерно-топографического плана;
- выдача разрешений на проведение земляных работ;
- установление сервитутов на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности;
- вырубка зеленых насаждений и др.
Планируется, что к проекту будут подключены ресурсоснабжающие и сетевые компании, а также организации, являющиеся собственниками инженерной инфраструктуры. Главам районов Татарстана рекомендовано предоставлять услуги присоединения к сетям инженерной инфраструктуры именно через этот кабинет.
Напомним, республиканскому Минцифры до 1 декабря 2023 года было поручено создать личные кабинеты для ресурсоснабжающих и сетевых организаций, а еще для собственников объектов инженерной инфраструктуры.
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