В Кукморском районе Татарстана 117-летняя мечеть может стать объектом культурного наследия

Соборная мечеть в селе Нижняя Русь Кукморского района может быть включена в реестр объектов культурного наследия народов России. Соответствующий приказ Комитета по охране объектов культурного наследия сейчас проходит антикоррупционную экспертизу — она продлится до 19 июля этого года.

Мечеть была построена в 1907 году и стала первым каменным религиозным сооружением в поселении. Здание расположено у реки Ушман и состоит из алтарной части с молельным залом и вестибюля. На крыше мечети установлен деревянный шестиугольный минарет.

В 2022 году мечеть отметила свое 115-летие, а в ее стенах после длительного перерыва вновь совершили намаз. предоставлено пресс-службой ДУМ РТ

По информации ДУМ РТ, до 1991 года здание служило клубом, но затем жители села преобразовали его обратно в мечеть. В 2005 году начались работы по реставрации, однако проект был заморожен. В 2022 году мечеть отметила свое 115-летие, а в ее стенах после длительного перерыва вновь совершили намаз.

Недавно в Казани дымовую трубу на территории бывшей фабрики Алафузова включили в список объектов культурного наследия.

Олег Исаков