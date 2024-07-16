Мосгорсуд оставил под стражей гендиректора WorldSkills Russia Роберта Уразова

Фото: Максим Платонов

Гендиректор АНО «Агентство развития профессионального мастерства» Роберт Уразов и руководитель его аппарата Данир Мухаметзянов были арестованы по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС.

В Замоскворецком суде Москвы подтвердили арест Мухаметзянова и получение ходатайства об аресте Уразова. В самом агентстве также подтвердили информацию об аресте своего руководителя и заявили о готовности оказывать помощь и содействие правоохранительным органам и следствию.

Различные российские образовательные учреждения подали на АНО «Агентство развития профессионального мастерства» 11 исков в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по организации профессионального обучения.

О задержании Уразова и Мухаметзянова стало известно 20 июня 2024 года. Их задержали в Москве. Им грозит до 10 лет лишения свободы.