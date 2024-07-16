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Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии

13:13, 16.07.2024
Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии
Фото: Скриншот видео Саугейт после выхода в полуфинал ЕВРО-2024 с канала Геген Пресс

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ушел в отставку после проигрыша испанцам в финале чемпионата Европы.

Саутгейт возглавлял сборную с сентября 2016 года, и за это время команда дважды занимала второе место на чемпионатах Европы. В минувшее воскресенье англичане уступили испанцам со счетом 1:2.

По итогам турнира игрока сборной Испании Родри признали главным претендентом на награду «Золотой мяч».

Олег Исаков

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