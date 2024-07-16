Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ушел в отставку после проигрыша испанцам в финале чемпионата Европы.
Саутгейт возглавлял сборную с сентября 2016 года, и за это время команда дважды занимала второе место на чемпионатах Европы. В минувшее воскресенье англичане уступили испанцам со счетом 1:2.
По итогам турнира игрока сборной Испании Родри признали главным претендентом на награду «Золотой мяч».
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