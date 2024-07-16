ДУМ России о словах казанского имама: «Мы выступаем принципиально против домашнего насилия»

Духовное управление мусульман России опровергло слова казанского имама Тимура Камаева о насильственных методах воздействия на жену. В организации добавили, что такие меры в исламе не поощряются. Такое мнение высказал заместитель главы ДУМ России Дамир Мухетдинов в разговоре с «Газетой.ru».

— Мы в Духовном управлении мусульман Российской Федерации выступаем принципиально против домашнего насилия и утверждаем, что послание Мухаммада в первую очередь гуманистическое. Указанный аят из суры «Женщины» нельзя рассматривать в отрыве от контекста, так же как знаменитый «аят меча», на основе которого исламу приписывают агрессивность и воинственность. Если смотреть на кораническое послание комплексно и в совокупности с нравственными ориентирами, которые личным примером утвердил пророк Мухаммад, мы видим, что ислам отверг большую часть дискриминационных положений, царивших в Средневековье в отношении женщин. К сожалению, до сих пор в мире распространено предубеждение, и в первую очередь среди самих мусульман, о том, что ислам разрешает или даже поощряет такого рода «воспитательные меры» по отношению к жене. В случае с татарстанским имамом он, очевидно, апеллирует к таким установкам обывателя и уточняет, что аят не следует понимать буквально и в тактичной манере стремится предотвратить рукоприкладство, — резюмировал Дамир Мухетдинов.

Он добавил, что слово «побивать» стоит рассматривать в значении «разрывать связь». Замглавы организации сослался на трактовку крупнейшего отечественного арабиста, профессора Саида Кямилева.

Обсуждения одного из аятов Корана возникло после того, как было опубликовано интервью имама казанской мечети «Ирек» Тимура Камаева. Он заявил, что если во время семейного конфликта компромисс невозможен, допустимо «побивание» жены — нанесение нескольких незначительных ударов мисваком (палочка для чистки зубов, — прим. ред.). Имам в своем рассказе объяснил, что это применяется не для травмирования женщины.