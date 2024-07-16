Приволжский федеральный округ стал вторым в России по полезности депутатов Госдумы

Фото: Динар Фатыхов

Приволжский федеральный округ стал вторым округом в России по полезности депутатов. Лидером рейтинга стал ЦФО, а третье место занял ЮФО. Об этом стало известно из 22-го интегрального рейтинга качества работы депутатов Госдумы. Исследование проводилось с апреля по июнь 2024 года.

Депутаты Госдумы от Татарстана вошли в топ-100 самых эффективных парламентариев. Так, председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин занял 54-е место, председатель Комитета по контролю Олег Морозов — 76-е, депутат Госдумы VIII созыва Айдар Метшин — 87-е.

Кроме того, Топилин вошел во вторую половину списка (топ-50) по индексу активности и экспертности, Морозов и Метшин также вошли в топ-50 индекса народного голосования. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Во главе общего рейтинга всех депутатов Госдумы оказался председатель Комитета по информполитике Александр Хинштейн, за ним следуют глава Комитета по обороне Андрей Картаполов и председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

КПД вычисляется на основании четырех базовых параметров:

Первый — это народный рейтинг. Составляется на основании народного голосования на сайте «Депутат.клуб».

Второй — рейтинг активности. Составляется на основании данных аппарата Государственной думы. Сколько законопроектов внес депутат за отчетный период, сколько раз выступил на заседаниях, в каком количестве рабочих мероприятий принял участие.

Третий — медиарейтинг. Составляется на основании мониторинга средств массовой информации и социальных сетей. Умение качественно организовать работу со СМИ, пабликами в соцсетях и ведущими блогерами крайне важны для депутата. Учитываются только позитивные и нейтральные публикации.

Четвертый — экспертный рейтинг. Составляется на основании оценок работы депутата ведущими региональными и федеральными экспертами — политологами, учеными, руководителями СМИ, представителями исполнительной власти.

Рената Валеева