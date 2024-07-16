Путин открыл новый участок трассы М-11 Москва — Петербург

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Твери состоялось открытие нового участка трассы М-11 «Нева». В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин. Участок представляет собой 60-километровую автостраду в объезд города и является завершающим этапом строительства трассы.



— Сегодня здесь, в Твери, с опережением срока почти на год мы вводим в эксплуатацию один из объектов «Автодора» — современную 60-километровую автостраду в объезд города. Это, по сути, финальный, завершающий этап строительства трассы М-11 «Нева». <...> У меня где-то в справках было, что на 30 минут будет быстрее дорога между Москвой и Петербургом, но [строители говорят], на час где-то, на 50 минут. Это уже заметно, — заявил Путин.

Помимо этого, президент запустил движение сразу по двум мостам через Волгу: один — в Тверской области, второй — в Самарской.

Напомним, в мае 2024 года президент поручил разработать план мероприятий по развитию автомобильного туризма в районах прохождения трасс М-11 «Нева» и М-12 «Восток». В рамках работы особое внимание уделят организации съездов с дорог и развитию прилегающих трасс.