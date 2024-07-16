На юге России несколько миллионов человек осталось без света

Фото: Максим Платонов

На юге России несколько миллионов человек остались без света. Из-за сбоя в работе оборудования Ростовской АЭС без электроэнергии остались Ростов-на-Дону, Краснодар, Элиста, Анапа, Армавир, Новороссийск, Севастополь, Крым и другие населенные пункты. Об этом сообщает РИА «Новости».

На атомной электростанции введены временные ограничения, потребление энергии было снижено на 1,5 гигаватта. На особом контроле держится процесс восстановительных работ.

В настоящее время частично подача энергии восстановлена в Краснодаре, однако не функционируют 150 светофоров и не работают все магазины. В «Росатоме» сообщили, что вследствие нагрузки на автоматику в Ростовской АЭС отключился один из энергоблоков. В Крыму и Севастополе идут веерные отключения света для облегчения ситуации в Краснодарском крае.

Также сегодня в Бурятии из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС без электроэнергии осталось более 115 тысяч человек. Аварийное отключение электричества произошло из-за отключения энергоблока станции.