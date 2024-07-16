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Стоимость золота достигла нового исторического максимума

18:43, 16.07.2024
Стоимость золота достигла нового исторического максимума
Фото: Динар Фатыхов

Стоимость золота достигла нового исторического максимума. Цена драгоценного металла была зафиксирована на отметке в $2 466 за тройскую унцию, сообщает РИА «Новости».

Прежний рекорд цены на золото был установлен 20 мая. Тогда стоимость драгоценного металла поднялась до отметки в $2 449,89 за унцию.

В начале июня Министерство финансов предложило ввести с 2025 года надбавку к НДПИ на золото в размере 10% от суммы, на которую мировая цена на золото превысит уровень в 1 900 долларов за унцию. Это предложение содержится в проекте поправок к Налоговому кодексу.

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