В Мадриде прошла презентация Килиана Мбаппе в качестве нового игрока «Реала»

В Мадриде прошла презентация Килиана Мбаппе в качестве нового игрока «Реал Мадрида». Игрок выступил перед фанатами на испанском языке, сообщает РИА «Новости».

— Я много лет мечтал играть за мадридский «Реал». Сегодня моя мечта сбылась. Я счастлив. Я вижу всю свою семью, мою маму, которая плачет. Это невероятный день, — сказал в своей речи французский нападающий.

Сезон 2023/2024 Килиан Мбаппе отыграл за парижский PSG, в нем он играл с 2017 года. За время, проведенное в Париже, игрок стал шестикратным чемпионом Франции и четыре раза выиграл кубок страны. Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года и вице-чемпионом в 2022 году. В нынешнем розыгрыше чемпионата Европы по футболу Килиан Мбаппе смог дойти со своей сборной до стадии полуфинала, где проиграл сборной Испании со счетом 2:1.