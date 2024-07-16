Казанский «Сокол», который выставляли на «Авито», нашел нового владельца

Фото: Дмитрий Резнов

Спортивный директор клуба «Сокол» Ильяс Минневалиев сообщил «РБ Спорт», что у футбольного коллектива появился новый владелец.

— Могу подтвердить, что у клуба теперь новый владелец, клуб будет жить, — заявил Минневалиев. — Не буду пока называть имя. Это человек из Казани, он заряжен атмосферой нашего клуба, нашей идеологией: в «Соколе» должно быть как можно больше татарстанских футболистов. Они должны составлять костяк клуба.

Ранее, 6 июня, футбольный клуб был выставлен на продажу на площадке «Авито» за 5,3 млн рублей. В объявлении было указано, что покупатель получит экипировку и инвентарь в подарок.



На данный момент казанская команда выступает во Второй лиге «Б», четвертом по силе дивизионе страны после Российской премьер-лиги (РПЛ).

Накануне главным тренером клуба назначили легенду казанского «Рубина» — вратаря Сергея Рыжикова.

Олег Исаков