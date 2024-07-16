В Бурятии из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС без электроэнергии осталось более 115 тысяч человек

Фото: Динар Фатыхов

В Бурятии из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС без электроэнергии осталось более 115 тысяч человек. Аварийное отключение электричества произошло из-за отключения энергоблока станции, сообщает «Коммерсантъ».

Подача электричества была отключена в семи муниципалитетах, в Улан-Удэ, 75 населенных пунктах и на 190 социально значимых объектах.

Электростанция, на которой произошла авария, крупнейшая в Забайкалье и одна из самых больших в Республике Бурятия.