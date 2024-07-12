Законы о прогрессивной ставке НДФЛ и турсборе, крушение Sukhoi Superjet 100, обход «Ак Барс Арены»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 12 июля.
- Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий с 2025 года прогрессивную шкалу НДФЛ. Согласно данному проекту, если годовой доход гражданина не превышает 2,4 млн рублей, то базовая ставка сохраняется в размере 13%. После этого она постепенно повышается.
- Также он подписал закон, разрешающий местным властям вводить туристический налог с 2025 года. В первое время ставка туристического налога составит 1% от стоимости проживания в гостиницах, позже она будет увеличиваться на 1 п. п. до 2029 года.
- В Коломенском районе Подмосковья упал самолет Sukhoi Superjet 100. По предварительной информации, на борту было только три члена экипажа, все трое погибли. По данному факту Следком возбудил уголовное дело.
- Казанский «Рубин» собирается открыть еще один фан-шоп в центре столицы Татарстана, а администрация «Ак Барс Арены» собирается убрать решетки с трибун. Об этом стало известно после «небольшой инспекции» стадиона перед началом нового сезона Российской Премьер-лиги, который стартует 20 июля.
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- Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр энергетики России Сергей Цивилев провели в Альметьевске Нефтяной саммит республики. В ходе дискуссии оба политика высказались о том, что важнейшим ресурсом являются кадры.
- Бывший вице-премьер Татарстана Евгений Варакин официально вступил в должность главы Верхнеуслонского района республики. Также он занимался восстановлением мирной жизни в подшефных республике Лисичанске и Рубежном.
- В Татарстане по факту крушения легкомоторного самолета, в результате которого погибли три человека, возбудили второе уголовное дело — в отношении авиаперевозчика по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть трех лиц).
- Верховный суд Республики Крым признал право крымчан на компенсацию из-за водной блокады полуострова, организованной Украиной. «Решение позволяет крымчанам обратиться в суд за получением компенсации морального вреда, понесенного в результате водной блокады, не доказывая факт блокады», — заметил глава крымского парламента Владимир Константинов.
- Жителям Татарстана начнут выплачивать по 100 тысяч рублей за приглашение на контрактную службу. Эту сумму житель республики будет получать за каждого убывшего в часть приглашенного кандидата. Для заключения договора необходимы только паспорт, ИНН, СНИЛС и банковские реквизиты приглашающего.
- В Госдуму внесли законопроект о разрешении белорусам принимать участие в выборах в России. Также они смогут избираться в органы местного самоуправления, за исключением Госдумы.
- Сегодня в Вахитовском суде Казани прошли прения по делу директора и учредителя ЧОУ «Центр образования «Егоза» Натальи Реснянской. Гособвинитель Динар Саетов запросил для нее 6 лет колонии по обвинениям в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, а от наказания по эпизоду неправомерных действий при банкротстве предложил освободить — за истечением срока давности.
- В Казани на поставку 39 троллейбусов выделят 1,4 млрд рублей. Заказчиком тендера выступает МУП «Метроэлектротранс», документ о заказе опубликован на сайте госзакупок. Срок действия договора составляет 42 месяца с момента подписания.
- В России планируют полностью заблокировать доступ в YouTube в сентябре. По данным источников, на протяжении июля-августа ожидается ухудшение работы сервиса, а в сентябре произойдет полная блокировка.
- Роскомнадзор заблокировал доступ к крупнейшей русскоязычной площадке фанфиков — сайту «Фикбук» («Книга фанфиков»). Команда «Фикбука» назвала случившееся недоразумением и сообщила, что работает над его устранением.
Ключевые события 870-го дня специальной военной операции на Украине:
- Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании, 17 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, противорадиолокационная ракета HARM производства США, 28 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 308 беспилотных летательных аппаратов.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 627 самолетов, 277 вертолетов, 27 536 беспилотных летательных аппаратов, 546 зенитных ракетных комплексов, 16 560 танков и других боевых бронированных машин, 1 376 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 768 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 597 единиц специальной военной автомобильной техники.
Елизавета Пуншева
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