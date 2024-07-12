В Казани прокурор запросил 6 лет колонии для основательницы сети детсадов «Егоза»

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Вахитовском суде Казани прошли прения по делу директора и учредителя ЧОУ «Центр образования «Егоза» Натальи Реснянской. Гособвинитель Динар Саетов запросил для нее 6 лет колонии по обвинениям в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, а от наказания по эпизоду неправомерных действий при банкротстве предложил освободить — за истечением срока давности, передает журналист «Реального времени».



«Не представлены доказательства моей вины»

«Я не совершала никакие преступления. Ни одним потерпевшим, ни одним свидетелем не представлены доказательства моей вины», — сообщила сама Наталья Реснянская. Она уверяет — дело против нее было возбуждено с целью давления в арбитражных спорах с АО «Сувар-Казань» и полагает, что все случившееся является попыткой рейдерского захвата.

Свою позицию подсудимая изложила в прениях довольно подробно, остановившись и на том, что в результате этой истории уже несколько лет пустуют здания двух детских садов.

Адвокат обвиняемой Ильгам Шарапов на заседании настаивал на полном оправдании, указывая на отсутствие даже не состава, а события преступления. Ключевой довод по эпизоду с бюджетными субсидиями — неверность применения норматива подушевого финансирования при компенсации уже понесенных частным детсадом затрат на образование. Доводы двух других эпизодах во многом затрагивают результаты арбитражных процессов, в ходе которых признаков преднамеренного банкротства выявлено не было, а сама процедура банкротства была прекращена ввиду погашения обязательств перед кредиторами.

В то же время представитель потерпевшего АО предложила суду критически отнестись к позиции Реснянской и просила признать ее виновной. Тогда как представитель Минобрнауки Татарстана сегодня лишь поддержал гражданский иск к обвиняемой, оставив вопрос о наказании на усмотрение суда.

«Лишние» дети и увод квартир — в чем обвиняют директора «Егозы»

Всего в уголовном деле Натальи Реснянской — три эпизода обвинения с ранее заявленным ущербом в 95,2 млн рублей (практически потерявшим актуальность в свете арбитражных решений):

Эпизод 1. Квартиры с дисконтом и без оплаты (ч.1 ст. 201 УК РФ ). В 69,96 млн рублей оценили следователи потери ЧОУ «Егоза» от продажи осенью 2019 года восьми объединенных в единое помещение квартир — площадки закрытого детсада «Егозы» в казанском ЖК «Магеллан» на улице Чистопольской. По версии обвинения, в апреле 2019-го АО «Сувар-Казань» публично сообщило о намерении добиться банкротства ЧОУ ввиду задолженности по договору о купле-продаже здания детсада в ЖК «Лесной городок», а Реснянская, злоупотребив полномочиями, инициировала вывод имущества своей организации «с целью неисполнения обязательств перед «Суваром» и причинения ущерба другим кредиторам» путем заключения фиктивных, по версии обвинения, договоров купли-продажи квартир по заниженной стоимости. При этом по факту оплата за квартиры от покупателей так и не поступила.

Эпизод 2. Те же квартиры ушли из конкурсной массы (ч.1 ст. 195 УК РФ — срок давности по этому эпизоду уже истек) . Как считают силовики, распродажей в «Магеллане» Реснянская хотела «сокрыть имущества от кредиторов» и неисполнения обязательств «Егозы» перед АО «Сувар-Казань» и ПАО «Банк Зенит», чем совершила неправомерные действия при банкротстве. Ущерб названных организаций на предварительном следствии оценен в 24,1 млн рублей. Срок давности по этому эпизоду истек еще в 2021-м.

. Как считают силовики, распродажей в «Магеллане» Реснянская хотела «сокрыть имущества от кредиторов» и неисполнения обязательств «Егозы» перед АО «Сувар-Казань» и ПАО «Банк Зенит», чем совершила неправомерные действия при банкротстве. Ущерб названных организаций на предварительном следствии оценен в рублей. Срок давности по этому эпизоду истек еще в 2021-м. Эпизод 3. «Мертвые души» в детском саду (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии СК, Реснянская в 2017—2018 годах предоставляла в Минобрнауки РТ заведомо недостоверные сведения о численности воспитанников ЧОУ «Егоза», завышая их реальное количество на 14—32 человека, на основании чего из бюджета выплачивалась завышенная субсидия на возмещение затрат частного учреждения по предоставлению дошкольного образования. По подсчетам силовиков, переплата за два года составила 1,2 млн рублей, действия по этому эпизоду квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере. И это самый тяжкий состав из вменяемых директору.

«Реальное время» готовит подробный репортаж с прений и выступления Реснянской с последним словом. Приговор по этому делу ожидается на следующей неделе.