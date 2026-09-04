Частные инвесторы в августе увеличили вложения в облигации на Мосбирже в 1,5 раза

За месяц частные инвесторы вложили в эти бумаги 151,6 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов

В августе 2026 года облигации стали самым популярным активом среди частных инвесторов, которые увеличили вложения в них в 1,5 раза по сравнению с июлем, доведя общую сумму до 151,6 млрд рублей. Об этом сообщила торговая площадка.

Всего за месяц частные инвесторы вложили в ценные бумаги на фондовом рынке Московской биржи 212,5 млрд рублей. В акции в августе было инвестировано 30,5 млрд рублей, что также превышает июньский показатель в 25,1 млрд рублей. Приток средств в паевые инвестиционные фонды составил 30,4 млрд рублей в августе — по сравнению с 16,8 млрд рублей в июле.

Кроме того, Московская биржа сообщила, что по итогам августа 2026 года количество частных инвесторов с брокерскими счетами выросло до 42,5 млн. В настоящее время ими открыто более 81,4 млн счетов, и более 3 млн человек совершали сделки на бирже в августе, из которых более 349,7 тыс. являются квалифицированными инвесторами.

На долю частных инвесторов в объеме торгов акциями на Мосбирже в августе приходилось 64,2%, в объеме торгов облигациями — 15,2%, а на срочном рынке — 48,9%.

Ранее сообщалось, что Татарстан стал единственным регионом в ПФО по росту инвестиций.

Никита Егоров