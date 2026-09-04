Продажи КАМАЗа в августе снизились на 12%, но производитель — в лидерах рынка

У двух других брендов из пятерки позиции упали сильнее

Фото: Артем Дергунов

В России в августе продажи новых тяжелых грузовиков КАМАЗ сократились на 12% по сравнению с августом 2025 года — до 1 031 машины, сообщил руководитель стратегических проектов агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин в ходе онлайн-эфира. Несмотря на падение, челнинский производитель сохранил лидерство с долей рынка 38%.

По словам Ярыгина, в июле КАМАЗ демонстрировал месячный рост, тогда как в августе наблюдается снижение примерно на 12% (чуть более тысячи зарегистрированных машин). У двух других брендов из пятерки позиции упали заметнее: Sitrak потерял 39%, до 235 машин, Shacman — 70%, до 177 единиц. В то же время FAW нарастил продажи на 14% — до 268 грузовиков, а Dongfeng увеличил продажи в 7,6 раза — до 282 машин, и переместился с четвертого на второе место.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом в августе россияне купили около 2,7 тыс. тяжелых грузовиков — на 27% меньше, чем годом ранее, и на 23% меньше, чем в июле. За январь — август рынок сократился на 17% и составил 24,4 тыс. машин.

Ранее сообщалось, что Андрей Жандаров назначен директором завода мостов ПАО «КАМАЗ».

Никита Егоров