Оборудование для бизнеса: ресейл-сегмент в Казани вырос с 45% до 53%

В ресейл-сегменте в августе год к году заметнее всего вырос спрос на оборудование для салонов красоты

Фото: Артем Дергунов

Аналитики Авито изучили динамику спроса и предложения в оборудовании для бизнеса в Казани по итогам августа. Спрос на оборудование в ресейл-сегменте в Казани продолжил расти и достиг 53%. Годом ранее на оборудование «с пробегом» приходилось 45%. Сильнее всего доля спроса выросла в категории «для салонов красоты» (с 49% до 69%) и в телекоммуникационном оборудовании (с 31% до 39%). Новый сегмент преобладает в телекоммуникационном оборудовании (61%) и оборудовании для автобизнеса (60%).



В ресейл-сегменте в августе год к году заметнее всего вырос спрос на оборудование для салонов красоты (х2 раза) и логистическое оборудование (+62%). В объеме предложения наибольший прирост показало оборудование для салонов красоты (+65%) и оборудование для автобизнеса (+13%). Этот показатель измеряется в количестве листеров, опубликовавших объявления на платформе.

В сегменте нового оборудования самый высокий прирост спроса за год зафиксировали на промышленное оборудование (+24%) и пищевое (+13%). Наибольшая доля спроса среди всего оборудования в августе 2026 года приходится на промышленное оборудование (27%). Также в топ-5 — пищевое (19%), торговое (17%), логистическое (17%) и оборудование для салонов красоты (10%). В объеме предложения в пятерку лидеров вошло промышленное оборудование (39%), торговое (22%), пищевое (14%), оборудование для салонов красоты (12%) и логистическое оборудование (12%).



В среднем по площадке оборудование «с рук» обходится значительно дешевле, чем новое. Во многих категориях средняя разница оборудования на ресейле и нового в цене доходит до половины и позволяет существенно сэкономить. Так, оборудование для автобизнеса в среднем стоит 181 000 рублей в новом состоянии и 88 000 рублей на ресейле, разница в цене составляет 51%. Оборудование для салонов красоты в среднем стоит 190 000 рублей новое и 98 000 рублей при покупке «с рук», на 48% дешевле.

— Покупка оборудования с пробегом может заметно снизить порог входа для предпринимателей, которые запускают новое производство или развивают уже существующий бизнес. На старте затраты на оснащение часто становятся одной из наиболее существенных статей расходов, поэтому возможность приобрести необходимую технику дешевле позволяет высвободить средства на другие задачи — аренду, закупку сырья, наем сотрудников или продвижение. В зависимости от категории разница между новым оборудованием и предложениями «с рук» может составлять порядка 30—40%, а в некоторых случаях доходить до половины стоимости. При этом зачастую это рабочее профессиональное оборудование почти не уступающее в качестве вариантам «только с завода», поэтому для малого бизнеса такой формат покупки может стать рациональным способом запустить проект с меньшими первоначальными вложениями, — прокомментировал Александр Мирской, директор бизнес-направления «Готовый бизнес и оборудование для бизнеса» в Авито.

