BMW отзывает 189 тыс. машин: выявленная проблема может привести к возгоранию

Речь идет о легковушках 3-й серии моделей поколения F30 и G20

Фото: Реальное время

BMW инициирует отзыв 189 130 автомобилей 3-й, 5-й и 7-й серий в Германии из-за потенциального риска возгорания. Об этом сообщило Федеральное управление автомобильного транспорта Германии (KBA).

Проблема заключается в недостаточной защите стартерного реле от влаги. Длительное воздействие воды может привести к коррозии контактов внутри элемента, что, в свою очередь, увеличивает вероятность короткого замыкания и, как следствие, возгорания.

Отзыв затрагивает автомобили, выпущенные с 29 июля 2014 года по 12 ноября 2020 года. В 3-й серии это касается как моделей поколения F30, так и первых автомобилей следующего поколения G20. Для 5-й серии в отзыв входят машины F10 и G30, а для 7-й серии — модели F01/F02 и G11/G12.

Владельцам упомянутых автомобилей рекомендуется проверить, относится ли их конкретная машина к отзыву по VIN. В случае необходимости BMW заменит стартер, чтобы исключить проблему, связанную с попаданием воды.

Ранее эксперты назвали стоимость содержания кроссовера Volga K50.

Также Xiaomi начнет официально продавать автомобили в Европе в 2027-м.

Никита Егоров