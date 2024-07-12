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Путин подписал закон, вводящий с 2025 года прогрессивную шкалу НДФЛ

17:05, 12.07.2024
Путин подписал закон, вводящий с 2025 года прогрессивную шкалу НДФЛ
Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий с 2025 года прогрессивную шкалу НДФЛ, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно законопроекту, если годовой доход гражданина не превышает 2,4 млн рублей, то базовая ставка сохраняется в размере 13%. После этого она постепенно повышается:

  • до 15% — на доход до 5 млн рублей в год;
  • до 18% — на доход до 20 млн;
  • 20% — на доход до 50 млн;
  • доходы более 50 млн рублей будут облагаться по ставке 22%.

Стоит подчеркнуть, что ранее инициатива о прогрессивной шкале НДФЛ была принята Госдумой и Советом Федерации России.

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