Путин подписал закон, вводящий с 2025 года прогрессивную шкалу НДФЛ

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий с 2025 года прогрессивную шкалу НДФЛ, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно законопроекту, если годовой доход гражданина не превышает 2,4 млн рублей, то базовая ставка сохраняется в размере 13%. После этого она постепенно повышается:



до 15% — на доход до 5 млн рублей в год;

до 18% — на доход до 20 млн;

20% — на доход до 50 млн;

доходы более 50 млн рублей будут облагаться по ставке 22%.

Стоит подчеркнуть, что ранее инициатива о прогрессивной шкале НДФЛ была принята Госдумой и Советом Федерации России.