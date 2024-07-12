Путин подписал закон, вводящий с 2025 года прогрессивную шкалу НДФЛ
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий с 2025 года прогрессивную шкалу НДФЛ, сообщает «Коммерсантъ».
Согласно законопроекту, если годовой доход гражданина не превышает 2,4 млн рублей, то базовая ставка сохраняется в размере 13%. После этого она постепенно повышается:
- до 15% — на доход до 5 млн рублей в год;
- до 18% — на доход до 20 млн;
- 20% — на доход до 50 млн;
- доходы более 50 млн рублей будут облагаться по ставке 22%.
Стоит подчеркнуть, что ранее инициатива о прогрессивной шкале НДФЛ была принята Госдумой и Советом Федерации России.
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