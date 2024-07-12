В Татарстане по факту крушения легкомоторного самолета возбудили второе уголовное дело

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане по факту крушения легкомоторного самолета, в результате которого погибли три человека, возбудили второе уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

Уголовное дело возбуждено в отношении авиаперевозчика по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть трех лиц).

По версии следствия, подозреваемый, зная о своем судебном запрете на осуществление коммерческих воздушных перевозок, допустил к управлению принадлежащим ему легкомоторным самолетом Cessna 172-0381 RA-2431G не прошедшего медицинское освидетельствование пилота и предоставлял пассажирам услуги в виде экскурсионных прогулочных полетов. Кроме того, перевозчик не имел сертификата эксплуатанта.

10 июля легкомоторный самолет выполнял экскурсионный полет, на его борту находились четыре человека, в том числе несовершеннолетний. В результате крушения самолет получил серьезные технические повреждения и загорелся, выжить удалось лишь одному мужчине, который доставлен в медицинское учреждение.

По факту гибели людей при крушении легкомоторного самолета в Татарстане уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).