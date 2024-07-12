Министр энергетики России Сергей Цивилев приехал в Альметьевск для участия в Нефтяном саммите
Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр энергетики России Сергей Цивилев прибыли в Альметьевск с рабочим визитом. Они примут участие в Нефтяном саммите республики, сообщает пресс-служба главы региона.
Гости осмотрели новый детский сад «Каракуз» в кампусе Высшей школы нефти. После этого министра ознакомили с условиями проживания студентов вуза.
Новый кампус Высшей школы нефти открыли в феврале этого года. Кампус представляет собой «город в городе». На его территории создана вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания и обучения студентов, молодых ученых и их семей.
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