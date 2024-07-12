Владимир Путин подписал закон, разрешающий местным властям вводить туристический налог

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий местным властям вводить туристический налог с 2025 года, сообщает РИА «Новости».

В первое время ставка туристического налога составит 1% от стоимости проживания в гостиницах, позже она будет увеличиваться на 1 п. п. до 2029 года.

Закон о преобразовании туристического сбора был также принят Госдумой в среду, 10 июля. Данные поправки будут включены в законопроект о донастройке налоговой системы.