Стал известен состав сборной России на матч с Ираном в Казани
В него вошли 38 игроков
Тренерский штаб сборной России объявил расширенный список футболистов на осенний сбор. В него вошли 38 игроков. 29 сентября в Казани команда проведет товарищеский матч с Ираном.
Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ», Париж), Денис Адамов («Зенит», Санкт‑Петербург), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак», Москва), Владислав Тороп (ЦСКА, Москва).
Защитники: Арсен Адамов, Турпал‑Али Ибишев («Ахмат», Грозный), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград), Илья Вахания («Краснодар»), Кирилл Данилов (ЦСКА, Москва), Игорь Дивеев («Зенит», Санкт‑Петербург), Данил Круговой (ЦСКА, Москва), Андрей Лангович, Виктор Мелёхин (оба — «Ростов», Ростов‑на‑Дону), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба — «Локомотив», Москва), Максим Осипенко («Динамо», Москва).
Полузащитники: Артём Карпукас, Максим Глушенков («Зенит», Санкт‑Петербург), Данил Пруцев, Наиль Умяров (оба — «Спартак», Москва), Алексей Батраков («Галатасарай», Стамбул), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все — ЦСКА, Москва), Антон Миранчук («Динамо», Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Петров («Балтика», Калининград), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако»), Алексей Миронов («Ростов», Ростов‑на‑Дону), Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Сан‑Себастьян) Иван Олейников («Крылья Советов», Самара).
Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев («Краснодар»), Георгий Мелкадзе («Ахмат», Грозный), Александр Соболев («Зенит», Санкт‑Петербург).
Напомним, последний раз матч сборной проходил в Казани 8 октября 2021 года. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу России.
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