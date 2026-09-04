Алексей Бывальцев: «Гатиятулин относится ко всем хоккеистам как к взрослым людям»

Новичок казанцев о методах работы главного тренера «Ак Барса»

Фото: Сергей Козлов

Нападающий «Ак Барса» Алексей Бывальцев в интервью «Реальному времени» рассказал о методах работы главного тренера Анвара Гатиятулина.

— Анвара Гатиятулина принято считать очень либеральным тренером. К примеру, я ни разу не видел, чтобы он повышал на кого-то сильно голос на тренировках. Как вы охарактеризуете Анвара Рафаиловича по характеру?

— Я бы сказал, что Анвар Рафаилович ко всем хоккеистам относится как к взрослым людям. Все должны сами понимать, где правильно, а где неправильно они сыграли, где допустили ошибку. Может ли Анвар Рафаилович сказать что-то в жесткой форме? Конечно. В раздевалке, на тренировках, на играх эмоции зашкаливают порой.

— Тем не менее на фоне того же Андрея Разина Анвар Гатиятулин выглядит очень спокойным тренером.

— У каждого тренера свой метод. Если мы говорим об Андрее Разине, посмотрите, сколько игроков из «Северстали» с ним работали и продолжают работать сейчас в «Металлурге». Значит, им комфортно с ним взаимодействовать, они привыкли к его методам работы.

«Ак Барс» начнет регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/27 матчем против «Сибири».

Евгений Романов