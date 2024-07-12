СК России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета «Сухой Суперджет»

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СК России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета «Сухой Суперджет». В происшествии надзорное ведомство будет расследовать нарушения требований безопасности при полете, сообщает «Интерфакс».

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — сообщили в Следственном комитете России.

Самолет упал сегодня в Коломенском районе Подмосковья, по предварительной информации, на борту было только три члена экипажа. Воздушное судно выполняло тестовый полет после планового ремонта. Как сообщили в Росавиации, планируется, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов организации.